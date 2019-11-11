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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 11:15

Üniversiteli kızlara dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı!

’da üniversiteli lerin kaldığı yurt çevresinde sözlü bulunan sapık, polis ekiplerinin çevrede bulunan tam 452 adet güvenlik kamerasını tek tek incelemesi sonucu evine yapılan operasyonla yakalandı.

Üniversiteli kızlara dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı!

Nilüfer İlçesinde bulunan yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı.

33 yaşındaki Y.G. polis ekipleri tarafından ikametine yapılan şafak baskını sonucu gözaltına alındı.

Şüpheli Y.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz da öğrencilerin yüreğine su serpen açıklamayı yaparak, "Sevgili Gençler; Emniyet Müdürümüzün duyarlılığı sonucu ilgili kişi yakalanmıştır. Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerekli önlemler de alınmış olduğu için gençlerimiz kendilerini güvende hissedebilirler" dedi.

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