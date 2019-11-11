



Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi çıkışında Tevfik Göksu, AK Parti İBB Grup Başkanvekili olarak işten atılan İBB çalışanları için Araştırma Komisyonu'nun raporunu eylem yapan işçilerin önünde Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin'e teslim etti.

"CHP ÇALIŞMALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, "Yerel seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok ciddi anlamda işten çıkarmalar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bu konu hakkında bir komisyon kurulmasını istemiştik ve bu komisyon 3 aylık çalışma sürecini tamamladı. CHP bu 3 ayda gerek çalışmama, gerek çalışmaları engelleme yoluna girdi. Ancak AK Parti olarak bizler çalışmalarımızı tamamladık ve mecliste açıkladık." ifadelerini kullandı.





"İBB'NİN TÜM TEZLERİ ÇÜRÜMÜŞ OLDU"

İşçilerin karşısında raporun en önemli kısmını okuyan Mehmet Tevfik Göksu, işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi kararının çıktığını açıkladı.

İşte Göksu'nun rapordan okuduğu ifadeler;

"İşten çıkarılan işçilerin yerine yeni işçi alımı yapılmasının durdurulması, işten çıkarılan işçilerin işlerine iade edilmesi gerekliliği kararı İBB Meclisi'ne iletilmiştir. Araştırma Komisyonu tarafından işten çıkarılanların ivedilikle işlerine iade edilmesi gerektiği rapor olarak bildirilmiştir."

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Göksu, "Bu rapor ile İBB'nin ileri sürmüş olduğu bütün tezler sürülmüştür." şeklinde konuştu.