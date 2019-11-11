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  • 11.11.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 21:37

Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı

'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak, kendilerine satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 100 sikke ile Urartu dönemine ait tarihi eser nitelikli taş tableti ele geçirildi.

Alıcı gibi davranıp suçüstü yakaladılar!

'da, jandarma ekipleri alıcı gibi davranarak, kendilerine satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.



İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüphelinin tarihi eser satacağını öğrenen jandarma, alıcı gibi davrandı. Merkez Konak Mahallesi'nde, bugün şüphelilerle buluşan jandarma, düzenlediği operasyonla Bizans dönemine ait 100 sikke ile Urartu dönemine ait tarihi eser nitelikli taş tableti satmaya çalışan D.B.,M.K.,S.A. ve T.C 'yi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

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