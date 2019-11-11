Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.11.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 12:44

'nun liyakat balonu çok erken patladı! İki skandal atama daha!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımı ve liyakatten uzak atamalarla gündeme gelen ’li Başkanı , daha Süleyman Minder görevlendirmesi hakkındaki tartışmalar bitmemişken iki skandal atama daha yaptı. İmamoğlu, İBB Gıda ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan da, Kütüphaneler ve 'ne "düz memur" olarak atadı.

Ekrem İmamoğlu'ndan iki skandal atama daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, Almanya gezisindeyken yapılan sürgün gibi atama, 'nin ve İmamoğlu'nun 'liyakat' açıklamalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Minder, Kütüphaneler ve 'nde 1995 yılında başlayan görevi boyunca müdürlüğe kadar yükselmişti. Görev süresi içinde 'nı yeniden dizayn eden Minder, kütüphaneleri 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre düzenledi. Ayrıca bilgileri dijital ortama aktararak ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sundu.

4 BİN 500 KİTABI TEK TEK TOPLAYIP KİTAPLIĞA TAŞIDI
Minder Prof. 'nun 28 Şubat dönemindeki rektörlüğü sırasında çöpe attırdığı Sultan Abdülhamid'in 'ndaki özel kütüphanesine ait 4 bin 500 kitabı ellerinde bulunduranlardan tek tek toplayıp Atatürk Kitaplığı'na taşıdı. Ayrıca Medine Müdafii Fahrettin Paşa ile Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'ı şahsi arşivlerini satın aldı. Ramazan Minder tarihçiler arasında 1925- 1940 yılları arasında Beyazid Kütüphanesi'nin efsanevi müdürü İsmail Saib Efendi'nin yolundan giden en son kütüphaneci olarak anılmaktaydı.

İKİ SKANDAL ATAMA DAHA!
İBB'de Minder'in ardından iki skandal atama haberi daha geldi. İBB Gıda ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan da, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atandı. (Sabah)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEkrem İmamoğlu'nun liyakat balonu çok erken patladı! İki skandal atama daha!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri