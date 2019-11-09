Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AYRINTILAR GELECEK...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AYRINTILAR GELECEK...
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