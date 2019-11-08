Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve kırsal alana katılım sağlamaya çalıştığı tespit edilen 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 10 ilde 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 81 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü firari 6 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.