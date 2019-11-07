Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.11.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:25

açıkladı: 'ta 2 'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız devam edecek" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMSB açıkladı: Irak'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri