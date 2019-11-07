İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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