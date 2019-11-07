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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 15:38

Son dakika: Bakanlık duyurdu! 'da 'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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