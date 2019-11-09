Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan İranlı mevkidaşı Zarif ile ikili görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan İranlı mevkidaşı Zarif ile ikili görüştü.
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