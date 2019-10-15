Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından, PKK terör örgütünün 18 yaş altı çocukları devşirme faaliyetlerinin tüm yönleriyle tartışıldığı PKK'nın elindeki çocuklarla ilgili panel düzenledi. Eyüpsultan'da düzenlenen panelde PKK'nın elinde bulunan çocuklarla ilgili tüm konular masaya yatırıldı.