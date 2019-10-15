Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından, PKK terör örgütünün 18 yaş altı çocukları devşirme faaliyetlerinin tüm yönleriyle tartışıldığı PKK'nın elindeki çocuklarla ilgili panel düzenledi. Eyüpsultan'da düzenlenen panelde PKK'nın elinde bulunan çocuklarla ilgili tüm konular masaya yatırıldı.
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Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı tarafından, PKK terör örgütünün 18 yaş altı çocukları devşirme faaliyetlerinin tüm yönleriyle tartışıldığı PKK’nın elindeki çocuklarla ilgili panel düzenledi. "Çocuktan savaşçı mı olur?" diyen yazar Aytekin Yılmaz,"Propaganda çalışmaları yapmış ve omzunda tüfek tutabilecek yani ortaokul ya da liseli de olabilir 14-15 yaş ayrımı yapmadan birlikte dağa kampa götürmüşler." dedi.
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