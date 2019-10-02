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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 21:13

Terör örgütü PYD-YPG-PKK'nın kirli oyunu

'nin  kampında tutulan terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bıldığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek PYD/YPG/PKK’nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.

Terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından 'nin kampında tutulan terör örgütü mensuplarının, hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak'a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek PYD/YPG/PKK'nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.

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