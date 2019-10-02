Terör örgütü PYD-YPG-PKK'nın kirli oyunu

Terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Suriye'nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının, Irak hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak'a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek PYD/YPG/PKK'nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi.