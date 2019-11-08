Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş hakkında flaş gelişme! Sonradan ortaya çıktılar!

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşları Serpil Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumuna geldi. Serpil Alkan, evrak işlemleri için Adli Tıp Kurumuna girdi.
İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşları Serpil Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumuna geldi. Serpil Alkan, evrak işlemleri için Adli Tıp Kurumuna girdi.
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