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  • 08.11.2019 14:10
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 14:10

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş hakkında flaş gelişme! Sonradan ortaya çıktılar!

'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. Cenazeleri teslim almak üzere Kurumu'na gelen arkadaşları , ölü bulunan 4 kardeş için "Babalarının ikinci evliliğinden 4 kardeşi daha vardı, sonradan ortaya çıktılar" dedi

Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş hakkında flaş gelişme!

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşları Serpil Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumuna geldi. Serpil Alkan, evrak işlemleri için Adli Tıp Kurumuna girdi.

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