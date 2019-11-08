Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş hakkında flaş gelişme! Sonradan ortaya çıktılar!

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin 33 yıllık arkadaşları Serpil Alkan, avukatı Aydın Egemen ile birlikte cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumuna geldi. Serpil Alkan, evrak işlemleri için Adli Tıp Kurumuna girdi.