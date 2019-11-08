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Fatih'teki 4 kardeşin sır ölümü gizemini koruyor! İntihar mı kardeş cinayeti mi?

İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir evde 4 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu. Kapıda bulunan "dikkat siyanür var" notu ilk olarak intihar ihtimalini akıllara getirse de, araştırmalar olayın intihar mı yoksa kardeş cinayeti mi olduğu konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

08.11.2019 11:54 - Son Güncelleme: 08.11.2019 11:54
Fatih'teki 4 kardeşin sır ölümü gizemini koruyor! İntihar mı kardeş cinayeti mi?

'te, kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı.

Fatih'teki 4 kardeşin sır ölümü gizemini koruyor! İntihar mı kardeş cinayeti mi?

Polisin ilk tespiti, 4 kardeşin çok sayıda antidepresan içerek intihar ettiği yönündeyken, adli tıp raporu ile ilgili açıklama yapan savcılık "siyanür" tespit edildiğini açıkladı. Sabıkası bulunmayan 4 kardeşten birinin sara hastası olduğu öğrenildi.

Fatih'teki 4 kardeşin sır ölümü gizemini koruyor! İntihar mı kardeş cinayeti mi?

NE OLMUŞTU?
Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

Fatih'teki 4 kardeşin sır ölümü gizemini koruyor! İntihar mı kardeş cinayeti mi?

İÇERİ GİREN EKİPLER 4 KİŞİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI
Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Fatih'teki 4 kardeşin sır ölümü gizemini koruyor! İntihar mı kardeş cinayeti mi?

İNTİHAR MI? CİNAYET Mİ?
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök köşesinde bir emniyet yetkilisi ile olay hakkında gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaştı.

İşte o yazı;

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