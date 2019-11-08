Fatih'teki 4 kardeşin sır ölümü gizemini koruyor! İntihar mı kardeş cinayeti mi?
İstanbul Fatih'te Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir evde 4 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu. Kapıda bulunan "dikkat siyanür var" notu ilk olarak intihar ihtimalini akıllara getirse de, araştırmalar olayın intihar mı yoksa kardeş cinayeti mi olduğu konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
Fatih'te, kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı.
NE OLMUŞTU?
Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine saat 23.00 sıralarında gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.