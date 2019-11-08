Muğla'da deprem! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Daire Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13.58'de gerçekleşen deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde hissedildi. Marmaris'in Taşlıca, Söğütköy ve Mesudiye köyü depremi en çok hisseden bölgeler olarak belirlendi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.11.08 13:58:26 35.2730 27.7245 10.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2019.11.08 13:15:27 38.8837 27.0168 5.4 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.11.08 13:02:45 38.2145 26.3000 1.5 -.- 2.1 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZ)

2019.11.08 13:02:24 36.0113 30.6095 28.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2019.11.08 12:47:22 38.2338 26.3120 6.4 -.- 3.0 3.1 OVACIK-CESME (IZMIR)

2019.11.08 12:41:14 37.2287 27.8755 0.0 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MU

2019.11.08 12:26:05 37.2460 28.1338 0.0 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA)

2019.11.08 12:23:41 40.4048 28.9600 9.6 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.11.08 12:16:54 37.0658 28.5865 0.0 -.- 1.1 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2019.11.08 12:09:54 38.2727 26.3405 4.4 -.- 2.1 -.- OVACIK-CESME (IZMIR)

2019.11.08 11:46:49 36.5688 36.2987 18.4 -.- 1.5 -.- YILANLI-KIRIKHAN (HATAY)

2019.11.08 11:26:43 37.0327 28.3430 0.0 -.- 1.3 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA)

2019.11.08 11:21:41 40.4305 30.3172 4.5 -.- 1.7 -.- ALIPLAR-GEYVE (SAKARYA)

2019.11.08 10:52:32 37.1552 27.7390 8.0 -.- 1.9 -.- KUZYAKA-MILAS (MUGLA)

2019.11.08 10:39:42 36.4768 28.6873 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2019.11.08 10:20:22 37.7832 29.7572 5.0 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)

2019.11.08 08:18:34 37.8397 29.6990 2.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI)

2019.11.08 07:09:55 37.5127 32.8405 2.2 -.- 2.1 -.- OKCU-CUMRA (KONYA)

2019.11.08 06:40:19 40.6713 29.2043 9.0 -.- 1.8 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

2019.11.08 05:43:41 39.9965 40.2768 12.7 -.- 2.3 -.- TECER-ASKALE (ERZURUM)

2019.11.08 05:26:58 36.4783 28.6822 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.11.08 04:09:07 39.1755 29.0048 6.2 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

2019.11.08 02:45:06 38.5027 38.4272 6.6 -.- 1.8 -.- IMIKUSAGI-BASKIL (ELAZIG)