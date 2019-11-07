İstanbul'un Fatih'te Türkiye'yi sarsan sırlar evinden aile dramı çıktı!
İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde ölü bulunan dört kardeşe yapılan ön otopside, kardeşlerin siyanürden dolayı zehirlendikleri belirlendi. Türkiye'yi sarsan olayın ardından aile dramı çıktı. İşte sırlarla dolu evden sarsıcı detaylar.
07.11.2019 09:32
- Son Güncelleme: 07.11.2019 10:02
Yetişkin Ailesi, 35 yıldır Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde yaşıyordu. Güneş Apartmanı'na 15 yıl önce taşınmışlardı. Daha önce aynı caddedeki Kent Apartmanı'nda yaşıyorlardı. Çocuklar küçükken babaları evi terk etmişti. Dört kardeşe anneleri baktı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) hiç evlenmedi. Ailenin temeli 5 yıl önce anneleri öldükten sonra sarsıldı. Sorunlar peş peşe yaşanmaya başlandı.
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