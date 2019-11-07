İstanbul'un Fatih'te Türkiye'yi sarsan sırlar evinden aile dramı çıktı!

Cüneyt ve Yaşar Yetişkin ise hiçbir işte çalışmadı. Sadece sara hastası olan Yaşar Yetişkin geçen yıl üç ay süreyle bakkalda çalıştı.Oya Yetişkin gençliğinde düğünlerde ve müzikhollerde şarkıcılık yapmış.