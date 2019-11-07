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  • 07.11.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 15:34

'dan maçı sonrası olay paylaşımı!

 taraftarının sevgilisi olan 'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan 'e göndermede bulundu. Nouma, 'ın 'e 6-0 yenildiği maç sonrasında Twitter'dan, "Günaydın, bugün bir şey yazmış mı?" yazarak Hollandalı futbolcuya göndermede bulundu.

Nouma'nın Babel paylaşımı olay oldu!

hatırlanacağı gibi 2 yıl formasını giydiği 'ın 'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı.

O MAÇTA LİVERPOOL FORMASI GİYİYORDU
6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı isim, o maçta oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.

Babel gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi. Ancak Beşiktaş'ın eski yıldızı Nouma'dan Babel'e olay bir gönderme geldi.

"PAMUK ŞEKER"
Nouma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, bugün bir şey yazmış mı?" ifadelerini kullandı. Nouma'nın bu paylaşımı akıllara Babel'i getirdi. Beşiktaş'ın eski yıldızının paylaşımına binlerce beğeni geldi.

İşte 'nın paylaşımı:

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