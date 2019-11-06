3 PKK’lı öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'da jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada operasyonların sürdüğü belirtildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'da jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada operasyonların sürdüğü belirtildi.
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