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3 PKK’lı öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'da jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada operasyonların sürdüğü belirtildi.

3 PKK’lı öldürüldü
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır'da jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 PKK'lı terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada operasyonların sürdüğü belirtildi.

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