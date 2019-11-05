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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 20:44

PKK'ya bir darbe daha! 'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'ya bir darbe de Diyarbakır'da vuruldu!

İçişleri Bakanlığından, kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor.

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