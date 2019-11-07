Bunun adı rezalet... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında Real Madrid'e deplasmanda 6-0 yenildi. Yine golle tanışamayan Sarı-Kırmızılılar 1 puanla grupta son sıraya demirledi.







14 DAKİKADA 3-0 OLDU

Bir üst şansını yitiren Cimbom, Brugge'le birlikte artık Avrupa Ligi mücadelesi verecek... Dün Bernabeu'daki maç kabus gibi başladı. 4. dakikada Rodrygo defansın hatasını değerlendirdi ve yerden bir vuruşla golü attı: 1-0. 18 yaşındaki Brezilyalı 3 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde skor 3-0 oldu. Hakem Felix Zwayer, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı verdi. 14'te Ramos penaltıdan ağları havalandırdı: 3-0.







PERDEYİ RODRYGO KAPATTI

67. dakikada Kroos vurdu, Muslera kurtardı. 74'te Muslera bu kez Benzema'ya gol izni vermedi. 78'de Galatasaray'ın maçtaki tek gol pozisyonunda Lemina'nın kafa vuruşu Courtois'da kaldı. 81'de Benzema skoru 5-0 yaptı. Uzatmalarda sahneye birkez daha Rodrygo çıktı: 6-0. Cimbom böylece 6 Kasım 2002'deki 6-0'lık Fenerbahçe hezimetinin yıl dönümünde benzer bir kaderi yaşadı. Gruptaki diğer maçta PSG, Brugge'ü 1-0'la geçti.







BU KEZ ÇARESİZ KALDI

BU sezon Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergileyen Muslera dün çaresiz kaldı. Kaptan yine de çok önemli kurtarışlar yaptı.







Twitter;



Fatih Terim yaşanan bu ayıbı temizlemelidir.



Tarih yine Kasım... Yine tarihi bir hezimet...



Ayıptır, yazıktır... Bunun adı rezalettir...



Avrupa Fatihi'nin düştüğü hallere bak!