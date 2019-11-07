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  • 07.11.2019 10:16
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 10:16

TV spikerinden maçı sırasında şok sözler: "5'e razıydık"

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece 'e konuk olan , sahadan 6-0'lık skorla mağlup olarak ayrıldı. Galatasaray'ın 6'ncı golü yediği esnada kulübün resmi yayın organı 'de de ilginç anlar yaşandı. Maçı anlatan spiker son golden sonra "5'e razıydık" dedi. Bu anlar sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 'e 6-0 mağlup olan 'da taraftar büyük şok yaşadı. İspanyol devi, 6. golü atarken, kulübün resmi yayın organı 'de ilginç anlar yaşandı. Maçı canlı aktaran spiker, 6. golden sonra "5'e razıydık" dedi. Spikerin sözleri sosyal medyada gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlardan büyük tepki çekti.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 16 turu şansını yitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.

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