Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da taraftar büyük şok yaşadı. İspanyol devi, 6. golü atarken, kulübün resmi yayın organı Galatasaray TV'de ilginç anlar yaşandı. Maçı canlı aktaran spiker, 6. golden sonra "5'e razıydık" dedi. Spikerin sözleri sosyal medyada gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlardan büyük tepki çekti.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 16 turu şansını yitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti.