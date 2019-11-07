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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 15:43

alev alev yanmıştı! Olay hakkında flaş gelişme!

Geçtiğimiz günlerde Ankara Mamak Belediyesi ’nin kulesinde çıkan yağın hakkında flaş gelişme yaşandı. hazırlanan raporda "çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı" belirlendi.

Alev alev yanmıştı! Flaş gelişme!

Edinilen bilgiye göre, binlerce öğrencinin gökbilime dair bilgilerle donatıldığı Mamak Belediyesine bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan a ilişkin itfaiye raporu tamamlandı.

hazırlanan raporda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" vurgulandı.

Raporda, " kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" ifade edildi.

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