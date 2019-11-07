Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" olayın ne eğitim sistemi ne de toplumsal değerlerle örtüştüğünü belirterek, "Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin otizmli öğrencileri yuhaladığı" iddialarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez.

Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta, engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı..."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aksaray'da otizmli öğrencilerin okul çıkışında veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

AKSARAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Aksaray Valiliği, bir okulda 'otizmli öğrencilerin yuhalandığı' iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.

Aksaray Valiliği, sosyal medyada yayılan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, konuya ilişkin incelemenin başlatıldığı kaydedildi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, ''Aksaray merkez Mehmetçik İlkokul'unda 32 derslik mevcut olup, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci öğrenim görmektedir. Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır eğitimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayınlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır.''