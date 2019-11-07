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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekonomik işbirliğimizle ilgili olarak iki ülke arasındaki hacmi 5 milyar dolara yükselteceğiz.

Türkiye enerji alanında da partnerimiz. Türkiye'den 2021'de doğalgaz gelebilir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için bir irade birliği var.





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