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  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:08

Başkan ile Başbakanı Viktor Orban'dan ortak basın toplantısı

Son dakika haberi... Başkan ve Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan ve Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Viktor Orban'ın konuşmasından satır başları:

Ekonomik işbirliğimizle ilgili olarak iki ülke arasındaki hacmi 5 milyar dolara yükselteceğiz.

Türkiye enerji alanında da partnerimiz. Türkiye'den 2021'de doğalgaz gelebilir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkarmak için bir irade birliği var.



AYRINTILAR GELİYOR...

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