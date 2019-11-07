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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 09:52

Geleceğe Nefes fidan dikimi başvuru sorgulama! 11 Kasım Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır?

kampanyası başladı. ve , 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya katılım oldukça rağbet görüyor. Hedeflenen 11 milyon fidandan 9 milyonu sahiplenildi. Peki, üzerinden Geleceğe nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılabilmeniz için öncelikle gelecegenefes.com adresini açmanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinde en altta yer alan "Fidan Sahiplen" butonu ile sizden istenen bilgileri girdikten sonra adınıza fidan dikimi yapılıyor.

Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır?

Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikilecek. 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanı toprakla buluşturacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu projesine destek oldukça büyük. Vatandaşların sanal olarak fidanları sahiplenmeleri için başvurular alınıyor. Peki, gelecegenefes.com üzerinden Geleceğe Nefes Ol katılım formu ile başvuru nasıl yapılır? İşte 11 milyon ağaç için fidan sahiplen sayfası... Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşların katkıları ile 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşacak.

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