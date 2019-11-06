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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 16:12

Son dakika: Bahçeli'den Erdoğan'ın yle ilgili flaş açıklama

Başkan Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan Lideri Bahçeli, "Alacağı karar ne olursa olsun saygımız var, yanındayız" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır." dedi.

MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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