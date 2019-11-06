Bağdadi’nin ablası sırlarıyla birlikte yakalandı! Altın değerinde bilgiler!

Türkiye, Bağdadi'nin yıllardır bulunamayan kız kardeşini, ailesiyle birlikte Suriye'nin Azez kentinde yakaladı. 'DEAŞ Ablası' ile ele geçirilen bilgiler kritik önemde.

Türkiye, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Bağdadi'nin ablasını Suriye'nin Azez kentinde yakaladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haberi Twitter paylaşımıyla doğruladı ve "Türkiye'nin teröre karşı mücadelesi ideolojisinden ya da kökeninden bağımsız olarak tüm gücüyle devam etmektedir. Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadele operasyonlarımızın başarısının yeni bir örneğidir" dedi.

ÖRGÜTLE İLİŞKİLERİ VAR

Bağdadi'nin kız kardeşinin örgütle ilişkisi biliniyor ve aranıyordu; ancak bugüne kadar nerede olduğuna dair bir bilgi elde edilememişti. 65 yaşındaki Rasmiya Awad, pazartesi akşamı Türkiye'nin kontrolündeki Azez kentinde eşi, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte barındığı bir konteynerde ele geçirildi. Azez Polis Karakolu'nda sorguya alınan kişilerin, istihbarat açısından 'altın madeni' değerinde olduğu belirtilirken, yetkililer, "Bildikleri şeyler örgüte dair bildiklerimizi genişletebilir ve daha fazla teröristi yakalamamıza yardımcı olabilir" dediler. Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili de "Bağdadi'nin kız kardeşinden DEAŞ'ın iç işleyişine dair istihbarat hazinesi niteliğinde bilgiler elde edebiliriz" dedi.

BAĞDADİ İÇİN DNA KANITI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki bir evde saklanan DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin, 27 Ekim'de ABD özel kuvvetlerinin operasyonu sırasında üzerindeki bombalı yeleği patlatarak kendini öldürdüğünü açıklamıştı. Bağdadi'nin öldüğüne dair iki kanıt var: Trump'ın açıklaması ve terör örgütü YPG/PKK'nın (ABD'nin verdiği isimle Suriye Demokratik Güçleri-SDG), "Bağdadi'nin kirli iç çamaşırını 3 ay önce ele geçirdik, ceset parçalarının ona ait olduğu bu iç çamaşırındaki DNA ile teyit edildi" iddiası. Bağdadi'nin kardeşinin yakalanması, ceset parçaları ile DNA eşleştirmesi yapılabilecek yeni kanıt imkânı da sunuyor. Ancak yeniden test yapılıp yapılmayacağına dair açıklama henüz yapılmadı.

DEAŞ ABLASI NE VEREBİLİR?

Eldeki tek 'en yakın akrabası' olarak Bağdadi'nin ölüp ölmediğini DNA testiyle teyit edebilir. Bağdadi'nin YPG/ABD bölgesinden 377 km geçerek nasıl İdlib'e gelebildiğini açıklayabilir.

Ebubekir Bağdadi ve DEAŞ'a yardım eden örgüt, aşiret, istihbarat servisleri hakkında bilgi verebilir. Örgütün elindeki altın ve nakit paraları sakladığı yerleri ve emanet ettiği kişileri açıklayabilir. 2004'e kadar 'normal' bir hayatı olan Bağdadi'nin ABD tarafından Irak'ta tutuklanıp bırakılmasından sonra nasıl 'radikalleştiğini' anlatabilir.

DAEŞ'İN 70 MİLYON DOLAR VE 1 TON ALTINI KAYIP

BAE merkezli El Arabiya televizyonu, DEAŞ'ın gasp ettiği 70 milyon dolar ve bir ton altının Cezire'de kaybolduğunu, sadece bir çobanın 15 milyon dolar aldığını öne sürdü.