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  • Son Güncelleme: 06.11.2019 10:02

ile 'da tanışan etkisiz hale getirildi

’nin sınırlarında düzenledi başarılı operasyonlarla hain terör örgütüne darbe üzerine darbe vurdu. ’de etkisiz hale getirilen teröristlerden ’in ’da düzenlenen eylemde örgüt yandaşlarıyla tanışıp ’ye katıldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği başarılı operasyonlar devam ediyor. Teröristlere yurt içinde ve yurt dışında nefes aldırmayan Mehmetçik, Türkiye sınırlarını güvenli hale getirdi.

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serhat serhat

şimdi tabutta değil CEHENNEM de

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evet1
hayır0
cevapla 06.11.2019 10:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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