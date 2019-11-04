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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 01:35

Bomba iddia! Türk istihbaratı, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası 'ı yakaladı

Haber ajansı 'in (AP), Türkiye'nin, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ablası 'nin kuzeyindeki Azez bölgesinde yakaladığını bildirdi.

Bomba iddia! Bağdadi'nin en yakını yakalandı...

'in (AP) haberine göre, öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi , Türk güvenlik güçleri tarafından Azez yakınlarında bir konteynerda kayınvalidesi ve beş çocuğuyla birlikte yakalandı.

Hakkında çok az şey bilinen Ebu Bekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Rasmiya Awad'ın 65 yaşında olduğu belirtildi. 'nin kuzeyindeki Azez bölgesinden bir konteynerde yakalanan Rasmiya Awad'ın ailesiyle birlikte ele geçirildiği ifade edildi.

DEAŞ'IN ELEBAŞI EBUBEKİR EL-BAĞDADİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD'nin Suriye'de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirilmişti.

27 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon sonrası terör örgütüne yönelik operasyonlar hızla devam ediyor.

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