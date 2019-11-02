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DEAŞ elebaşı El-Bağdadi'nin hizmetçisi yakalandı

Çankırı polisi, 11 DEAŞ'lıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin arasında örgütün öldürülen elebaşı El-Bağdadi'nin özel hizmetlerini yapan bir kişinin de olduğu açıklandı.

Hizmetçisi yakalandı
Çankırı polisi, 11 DEAŞ'lıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin arasında örgütün öldürülen elebaşı El-Bağdadi'nin özel hizmetlerini yapan bir kişinin de olduğu açıklandı.

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