Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü Irak uyruklu hakkında 4 şüpheli gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, Irak uyruklu firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.
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