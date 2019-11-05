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  • 05.11.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 13:37

'da operasyonu:  3 şüpheli gözaltına alındı

'da ekiplerince terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda 2'si uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü uyruklu hakkında 4 şüpheli gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, Irak uyruklu firari zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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