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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 19:16

davasında sanık Büyükbayrak'tan skandal ifade: Biz Avrupa sosyetesine hitap ediyoruz!

organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 28. duruşması tamamlandı. 28. duruşmaya Sanık Büyükbayrak'ın ifadeleri damga vurdu. Büyükbayrak, "Biz Avrupa sosyetesine hitap ediyoruz. Çeşme’de içkisini içen, denize girip bikini giyen kişilere hitap eden Adnan Bey’dir." dedi.

Adnan Oktar davasında skandal ifade

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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