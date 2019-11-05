Türkiye karşıtı provokatif haberlerle bilinen Amerika temelli FOX'un Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, son olarak Bülent Arınç'ın "KHK" açıklamaları üzerinden AK Parti'ye saldırması ile tepki çekti.



FOX Ana Haber'de Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" çıkışını ekrana taşıyan Fatih Portakal "Hepiniz oradaydınız, bu insanlar sizin yüzünüzden hayatını kaybetti, hepsinin vebali üstünüzde" sözleriyle FETÖ'ye karşı yapılan mücadelenin adeta altını oyma ve Hükümete karşı algı yaratma peşine düştü.







FETÖ'CÜLERİN YAŞAM KAYNAĞI FOX!

Fatih Portakal'ın Arınç'ın sözleri üzerinden Hükümeti hedef alırken; çalışanı olduğu FOX TV'nin FETÖ'cüleri himaye etmesi dikkatlerden kaçmadı. Öyle ki FETÖ'nün birçok kumpasında başrol oynayan Ercan Gün, hala FOX TV'de Haber Müdürü ve FOX hala bu terör zanlısına para akıtmaya devam ediyor.







DİNK CİNAYETİNDEN KURGU YAPTILAR

FOX TV Haber Müdürü Ercan Gün'ün; Hrant Dink cinayetini işleyen katil zanlısı Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapılmasını ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlanmasını sağladığı tespit edilmişti.







17-25 ARALIK'IN MEDYA AYAĞI

FOX TV, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013 tarihlerindeki yargı darbe girişiminde de yer aldı. Ercan Gün, FETÖ'nün kumpas soruşturmasının 100 milyar euro'luk olduğunu iddia etmiş, Fatih Portakal da, söz konusu yalana ortak olmuştu.



FETÖCÜLERLE YOĞUN İRTİBATI TESPİT EDİLDİ

Ercan Gün'ün, Hrant Dink cinayetinin işlendiği 19 Ocak 2007'de FETÖ/PDY üyeleri Bugün Gazetesi Eski Washington temsilcisi Adem Yavuzarslan, Kanaltürk Eski Ankara Temsilcisi Faruk Mercan ve Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile yoğun telefon irtibatında bulunduğu, bu kişilerce Samsun iline gönderildiği, burada bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan Samsun İl Jandarma Komutanlığı santralini aradığı tespit edildi..



ERGENEKON OPERASYONLARININ ZEMİNİNİ HAZIRLADI

Ercan Gün'e FETÖ mensuplarınca Ogün Samast'ın gözaltındaki fotoğrafının teslim edildiği ve yayınlanmasının sağlandığı ifade edildi. Ogün Samast'ın elinde Türk bayrağı bulunduğu halde Atatürk'ün bir sözü önünde çekilmiş fotoğrafının Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi kurgu yapıldığı ve Ergenekon operasyonlarının zemininin hazırlandığı tespit edildi.







ERCAN GÜN'ÜN CİNAYETTEKİ ROLÜ

7 Ocak 2007: Ercan Gün, Zaman gazetesinden ayrıldı.

8 Ocak 2007: Ercan Gün, FOX TV'de işe başladı.

19 Ocak 2007: Hrant Dink, Ogün Samast tarafından öldürüldü.

20 Ocak 2007: FETÖ harekete geçti, Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan Ogün Samast'ın eline, Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince deyim yerindeyse zorla, ısrarla Türk Bayrağı tutuşturularak görüntüleri kayda alındı.

30 Ocak 2007: FOX TV muhabiri Ercan Gün; o dönemde Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı, Bugün gazetesi Haber Müdürü Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi editörü Faruk Mercan ve emniyet mensuplarının örgütsel konumda "abi"liğini yapan avukat Halil İbrahim Koca ile Yenibosna'da bulunan Zaman gazetesinde buluştu. Söz konusu görüşmede; Ercan Gün'e haber olarak yayınlayacağı 44 saniyelik görüntü verildi.

31 Ocak 2007: Ercan Gün, Ogün Samast'ın görüntülerinin Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekildiği algısı oluşturulması için Samsun iline gönderildi.

Samsun ilinde bulunduğu sırada kullanımındaki cep telefonundan, Samsun İl Jandarma Komutanlığı santral numarasını aradı ve bir süre görüştükten sonra cep telefonunu kapatarak Jandarma görevlileri ile gizli bir buluşma yaptığı, görüntüleri jandarma görevlilerinden aldığı algısını oluşturdu ve daha sonra İstanbul a geri döndü.

1 Şubat 2007: FOX TV akşam ana haber bülteninde; "Ercan Gün tarafından Samsun Otogar'da Jandarma tarafından çekilen görüntüler" anonsuyla 44 saniyelik görüntü yayınlandı..







FATİH PORTAKAL'DAN FETÖ'YE DESTEK!

Terör örgütü PKK'yı savunan FOX'un spikeri Fatih Portakal FETÖ'cülere sahip çıkmaya devam etmişti. Portakal, FETÖ üyeliğinden tutuklanan Fox TV Haber Müdürü Ercan Gün'e "Enseyi karartma yanındayız" diyerek destek olmuştu.



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