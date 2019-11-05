Tel Abyad'da ele geçirildi! PKK uçak mühimmatı kullanmış!
Türiye’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla temizlenen Tel Abyad’da hainlere ait 11 eski uçak mühimmatı bulundu. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi” ifadelerini kullandı.
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