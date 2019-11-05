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  • 05.11.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 17:37

'da ele geçirildi! uçak mühimmatı kullanmış!

Türiye’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı ’yla temizlenen ’da hainlere ait 11 eski uçak mühimmatı bulundu. konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tel Abyad'da, /'li teröristlerce yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi” ifadelerini kullandı.

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