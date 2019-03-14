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  • 14.03.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 12:09

davasında flaş gelişme! FETÖ'cü tahliye edildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davada eski jandarma istihbarat görevlisi ve gazeteci 'ün tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanık serbest kalamayacak. İki sanığa yurt dışı yasağı da konuldu.

Mahkemeden skandal Ercan Gün kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davada eski jandarma istihbarat görevlisi ve gazeteci 'ün tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanık serbest kalamayacak. İki sanığa yurt dışı yasağı da konuldu.

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