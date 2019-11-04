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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 07:54

'li 'nden CHP’li 'ne yüzbinlerce liralık kıyak

Kendi işçisine haklarını veremediği için çöp dağları ile boğuşan 'li , CHP’li ’ne yüzbinlerce liralık kıyak yaptı. Maltepe Belediyesi , "İşçilerin maaşlarının verilemeyeceği dile getirilirken ve belediyenin bütçesi ortadayken bu yardımı yapmak bir vicdan konusudur" dedi.

Maltepe’nin parası Adalar’a

10 gündür 'ne bağlı taşeron şirkette çalışan 500 temizlik işçinin grevine sessiz kalan 'li , için kasanın ağzını açtı. CHP'li Adalar Belediyesi Maltepe Belediyesi'ne bir yazı göndererek yardım talebinde bulundu. Gönderilen yazıda Adalar Belediyesi Meclisince 2014 yılında alınan karar doğrultusunda Maltepe Belediyesi ile kardeş belediye oldukları hatırlatıldı.

Yeni Şafak'ın haberine göre CHP'li Adalar Belediyesi Maltepe Belediyesi'ne bir yazı göndererek yardım talebinde bulundu.

20 ARACA 600 BİN LİRALIK YAKIT
Yardım çağrısının devamında ise Adalar Belediye Başkanlığına bağlı plakaları belirtilen 20 belediye aracı için 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere piyasa değeri 600 bin lira tutan 87 bin litre motorin ve 3 bin litre benzin ihtiyacının karşılanması için talepte bulunuldu. CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç talimatıyla meclis gündemine taşınan yardım talebi oy çokluğuyla Ulaşım ve Hukuk Komisyonlarında görüşülmek üzere havale edildi. Maltepe Belediyesi , işçilerin maaşlarının ödenmesi yerine bu yardımın gündeme alınmasına tepki gösterdi. Yıldız, "İşçilerin maaşlarının verilemeyeceği dile getirilirken ve belediyenin bütçesi ortadayken bu yardımı yapmak bir vicdan konusudur" dedi.

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