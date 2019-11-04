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  • Son Güncelleme: 05.11.2019 09:44

'den İstanbul ve 10 ile son dakika sağanak yağış uyarısı! ? 5 Kasım hava durumu

Son dakika haberi.... Genel Müdürlüğü, Muğla başta olmak üzere İstanbul ve toplam 10 ile sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların, Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde ? İşte Meteoroloji'den yapılan hava durumu uyarıları...

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı. Peki, yurt genelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 5 Kasım Meteoroloji hava durumu raporu...

MUĞLA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Muğla'da bu sabah saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.

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