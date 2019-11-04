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  • Son Güncelleme: 04.11.2019 23:21

'da, sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

'da, polis ekiplerince, 'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya teröristlerine geçit yok! Tutuklandılar

'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 37 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bu yana sosyal medya üzerinde KCK/PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik propaganda yaptığı gerekçesiyle 37 kişiyi düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ç., R.B. ve M.A.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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