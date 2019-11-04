Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.11.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 23:17

'ta durağa dalan otobüs şoförü tutuklandı

Son dakika haberine göre 'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümü ve 12 kişinin yaralanmasına neden olan şoförü tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBeşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförü tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri