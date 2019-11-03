Son dakika: MSB'den o iddiaya yalanlama!

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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