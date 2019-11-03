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  • 03.11.2019 18:50
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 19:46

Son dakika: MSB'den o iddiaya yalanlama!

bazı medya kuruluşlarında çıkan yalan haberlerle ilgili "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/ temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: MSB'den o iddiaya yalanlama!

ndan 'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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