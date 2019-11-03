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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 20:00

'dan bir skandal daha! Hamas yetkilisi 'in hesabını kapattı

Terör örgütü /PKK/PYD'nin elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat i Şahin'e mavi tik veren bir skandala daha imza attı. ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hamas Siyasi Büro Üyesi 'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapattı. li birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.

Twitter'dan bir skandal daha!

Terör örgütü /PKK/PYD'nin elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhat i Şahin'e mavi tik veren bir skandala daha imza attı.

ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Hamas Siyasi Büro Üyesi 'in hesabını bir gerekçe göstermeden kapattı.

Rişk, hesabının kapatılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada bunu, "İfade ve basın özgürlüğü değerlerine saygı duymayan yanlı bir davranış" olarak değerlendirdi.

Twitter'in konusunda çifte standart uyguladığını ve "işgalci İsrail yanlılığını açık bir şekilde benimsediğini" belirten Rişk, bu adımla 'in Filistin halkına yönelik ihlallerini gizlemeyi başaramayacaklarını kaydetti.

Filistinli birçok yetkili ve aktivist, son zamanlarda Twitter ve Facebook'un kişisel hesaplarını kapatmasından şikayet ediyor.

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