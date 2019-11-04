Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.11.2019 12:06
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 12:13

'nin tek derdi ! Üs kurmak için harekete geçtiler!

Gelen son dakika haberine göre, ile bölgeden askerlerini çeken , 'nin zengini Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı.

ABD'nin tek derdi petrol!

yönetimi, geçen hafta, 'deki sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırdı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) yerel kaynaklardan aldığı son dakika bilgisine göre, ABD, Deyrizor'un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı.

İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD'nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildiÜ

ABD PETROL İÇİN KALIYOR
'nın başladığı dönemden itibaren Suriye'nin kuzeyindeki varlığını nispeten azaltan ABD, Deyrizor'a sevkiyatlarını artırmış, son olarak 28 Ekim'de 170 araçlık konvoy göndermişti. Bu sevkiyat, ABD'nin uzun süredir 'tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı , 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.

ABD, DEYRİZOR'DA HALİHAZIRDA ÜÇ ÜSSE SAHİP
ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'i üs olarak kullanırken, Deyrizor'da üç ayrı noktada daha üsse sahip.

Deyrizor'un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü /'nın işgalinde bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD'nin tek derdi petrol! Üs kurmak için harekete geçtiler!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri