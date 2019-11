MÜLTECİ

ŞEHRİ

KURABİLİRİZ

ABD ve Rusya'nın asıl derdi petrol . Yoksa, Suriye'yi düşündükleri yok. Bunu yaptığımız görüşmelerde de anladık.ABD, Deyrizor'u bırakmak istemedi, Rusya ise Kamışlı'yı. Çünkü her iki yerde de zengin petrol yatakları var.Mardin'in karşısındaki Kamışlı'da, bin kadar petrol kuyusu var. Rusya'nın yönettiği bölgede günlük 350 bin varil petrol çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan , partisinin MYK ve MKYK toplantılarında Suriye ile ilgili detayları paylaştı:Kasım'da ABD'ye gidersek elbette bu mektubu da yanımızda götüreceğiz. Masaya bırakacağız. Aynen iade edeceğiz. Yapılan bu terbiyesizliğin cevabını vereceğiz.ve Rusya'nın asıl derdi petrol. Yoksa, Suriye'yi düşündükleri yok. Bunu yaptığımız görüşmelerde de anladık. ABD, Deyrizor'u bırakmak istemedi, Rusya ise Kamışlı'yı. Çünkü her iki yerde de zengin petrol yatakları var. Her iki ülke de, bunun dışındaki konuları önemsemediler.sonra biz Türkiye olarak, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaların sahadaki uygulamalarına bakacağız. Biz verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Güvenli Bölge 'ye gönüllülük esasına göre yerleşmeleri için AB'nin desteğini arayacağız. Destek gelmezse, Türkiye kendi imkanları ile adım atacak.6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Sağlık sektöründe de milli döneme girildiğini ifade eden Başkan, Suriye'deki Güvenli Bölge ile ilgili "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri kuracağız" dedi.