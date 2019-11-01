ABD ve Rusya'nın asıl derdi petrol. Yoksa, Suriye'yi düşündükleri yok. Bunu yaptığımız görüşmelerde de anladık.
ABD, Deyrizor'u bırakmak istemedi, Rusya ise Kamışlı'yı. Çünkü her iki yerde de zengin petrol yatakları var.
BİN KUYU HARIL HARIL ÇALIŞIYOR
Mardin'in karşısındaki Kamışlı'da, bin kadar petrol kuyusu var. Rusya'nın yönettiği bölgede günlük 350 bin varil petrol çıkıyor.
DERTLERİ PETROL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında Suriye ile ilgili detayları paylaştı:
13 Kasım'da ABD'ye gidersek elbette bu mektubu da yanımızda götüreceğiz. Masaya bırakacağız. Aynen iade edeceğiz. Yapılan bu terbiyesizliğin cevabını vereceğiz.
ABD ve Rusya'nın asıl derdi petrol. Yoksa, Suriye'yi düşündükleri yok. Bunu yaptığımız görüşmelerde de anladık. ABD, Deyrizor'u bırakmak istemedi, Rusya ise Kamışlı'yı. Çünkü her iki yerde de zengin petrol yatakları var. Her iki ülke de, bunun dışındaki konuları önemsemediler.
BUNDAN sonra biz Türkiye olarak, ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaların sahadaki uygulamalarına bakacağız. Biz verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz.
SIĞINMACILARIN Güvenli Bölge'ye gönüllülük esasına göre yerleşmeleri için AB'nin desteğini arayacağız. Destek gelmezse, Türkiye kendi imkanları ile adım atacak.
MÜLTECİ ŞEHRİ KURABİLİRİZ
Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu. Sağlık sektöründe de milli döneme girildiğini ifade eden Başkan, Suriye'deki Güvenli Bölge ile ilgili "Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri kuracağız" dedi.
ZÜBEYDE YALÇIN
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