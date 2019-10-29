ABD, Suriye'deki sevkiyatına devam etti! Bu kez Suriye'nin doğusuna yöneldi. Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan 170 araçlık konvoy gönderdi. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Esper, "ABD, petrol yataklarını tehdit edenlere ciddi yanıt verecek. Petrol, YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir" dedi.
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