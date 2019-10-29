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: , 'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir

, 'deki sevkiyatına devam etti! Bu kez Suriye'nin doğusuna yöneldi. Terör örgütü / işgalindeki sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan 170 araçlık konvoy gönderdi. Öte yandan ABD , "ABD, petrol yataklarını tehdit edenlere ciddi yanıt verecek. Petrol, YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir" dedi.

'Petrol parasıyla YPG’yi fonlarız'
ABD, 'deki sevkiyatına devam etti! Bu kez Suriye'nin doğusuna yöneldi. Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki petrol sahalarına zırhlı araçlar ve askeri lojistik malzeme taşıyan tırlardan oluşan 170 araçlık konvoy gönderdi. Öte yandan , "ABD, yataklarını tehdit edenlere ciddi yanıt verecek. Petrol, 'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir" dedi.

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