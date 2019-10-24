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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 19:05

Son dakika: Başkanı Trump'tan ’deki alanları açıklaması

Son dakika haberine göre, Başkanı , ’deki alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların ’ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Trump'tan Suriye’deki petrol alanları açıklaması

Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün konuşmamda bahsettiğim yatakları, ABD ele geçirene kadar 'ın elindeydi" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'IN BU ALANLARA SAHİP OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Trump, "Dün konuşmamda bahsettiğim petrol yatakları, ABD, Kürtlerin (/) yardımıyla ele geçirene kadar DEAŞ'ın elindeydi. Yeniden yapılandırılmış bir DEAŞ'ın bu alanlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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