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  • 04.11.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 11:33

Belediyesine yeni görevlendirme! 'ya kapılarını açan Nilüfer görevden uzaklaştırıldı

Terör soruşturmaları sonucu 'li Belediye Başkanı Nilüfer görevden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kaymakam Hüseyin Çam görevlendirildi. Görevden alınan HDP'li başkan, seçimlerin ardından belediyeye geldiği ilk günlerde terör saldırılarına karşı alınan önlemleri tek tek ortadan kaldırmıştı.

Kızıltepe Belediyesi'ne yeni görevlendirme!

Mardin ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında 'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli işlem süreçler göz önünde bulundurularak 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın görevlendirildiği kaydedildi.

BALYOZLA ŞOV YAPMIŞTI
Belediyede koruma olarak görev yapan asker ve polisleri dışarı çıkaran Nilüfer Elik Yılmaz, olası terör saldırılarına karşı kurulan güvenlik duvarlarını da balyozla kırarak şov yapmıştı.

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