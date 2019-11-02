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  • Son Güncelleme: 03.11.2019 00:40

Bakan Albayrak'tan 3 paylaşımı: Bayramımız var

hesabından AK Parti'nin büyük bir zafere imza attığı 3 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı. Video Başkan Erdoğan'ın,"3 Kasım'da bayramımız var" sözleriyle açılıyor ve AK Parti'nin hizmet yolculuğu anlatılıyor.


hesabından AK Parti'nin büyük bir zafere imza attığı 3 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı.



Albayrak yaptığı paylaşımda,"#3Kasım2002'de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023'e, 2053'e, 2071'e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin." ifadelerine yer verdi.

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