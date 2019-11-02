

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından AK Parti'nin büyük bir zafere imza attığı 3 Kasım 2002 tarihini hatırlatan bir video paylaştı.







Albayrak yaptığı paylaşımda,"#3Kasım2002'de başlayan millete hizmet yolculuğu, bu kutlu dava, 2023'e, 2053'e, 2071'e kavuşsun. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz, yolumuzu açık ve kardeşliğimizi daim eylesin." ifadelerine yer verdi.

