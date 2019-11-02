Bakan Albayrak'tan müjde: 24.5 milyar TL'ye ulaştı

İvme Finansman Paketi kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24.5 milyar TL'ye ulaştı.
Yeni modelimiz, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekliyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız.
EKONOMİYE 24.5 MİLYARLIK İVME KATKISI
Geçen yıl Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından uygulanan politikalarla enflasyonu ve faizleri düşüren, cari fazlaya geçen Türkiye'de reel sektöre desteğin kapıları ardına kadar açık. Milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekmek için uygulamaya alınan İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile reel sektöre destek hızla büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi'ne ilişkin son rakamları paylaştı. Albayrak, "Reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24.5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" dedi.
EZBERLERİ BOZDUK
Türkiye İçin Değişim Başlıyor programı kapsamında Malatya'nın ardından Adıyaman'a giden Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
● (Enflasyon oranları) Ekim ayı da haftaya açıklanacak. Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz.
● Yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz.
● 2019'u pozitif büyümeyle kapatacağız. Eksi olmayacak. Bunu çok net söylüyorum.
Yeni modelimiz, katma değerli üretim ve yerli makina alımını destekliyor. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız.
EKONOMİYE 24.5 MİLYARLIK İVME KATKISI
Geçen yıl Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından uygulanan politikalarla enflasyonu ve faizleri düşüren, cari fazlaya geçen Türkiye'de reel sektöre desteğin kapıları ardına kadar açık. Milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekmek için uygulamaya alınan İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile reel sektöre destek hızla büyüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi'ne ilişkin son rakamları paylaştı. Albayrak, "Reel sektörümüze tahsis edilen krediler sadece Ekim'de yüzde 106 artışla 24.5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretim ile ulaşacağız" dedi.
EZBERLERİ BOZDUK
Türkiye İçin Değişim Başlıyor programı kapsamında Malatya'nın ardından Adıyaman'a giden Bakan Albayrak, şunları kaydetti:
● (Enflasyon oranları) Ekim ayı da haftaya açıklanacak. Tahminim yüzde 8'leri göreceğiz.
● Yıllardır bize dayatılan bazı şeyleri yıka yıka gidiyoruz, ezberleri bozuyoruz.
● 2019'u pozitif büyümeyle kapatacağız. Eksi olmayacak. Bunu çok net söylüyorum.
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