Türkiye'den Mali'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik düzenlenen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve dost Mali hükümeti ile kardeş Mali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
NE OLMUŞTU
Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi.
Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMA) açıklamasında, teröristlerin Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına dün saldırı düzenlediği belirtildi.
Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Yaya Sangare, yaptığı açıklamada, bölgede sevk edilen takviye ekiplerin, askeri noktada 1 sivil ve 53 askerin cesedine ulaştığını ifade etti.
Saldırıda 10 kişinin de yaralandığını, büyük miktarda askeri mühimmatın zarar gördüğünü aktaran Sangare, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.
HÜKÜMETTEN HALKA BİRLİK ÇAĞRISI
Mali hükümeti, halkı birlik ve beraberliği sağlamada yoğun gayret göstermeye davet etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.
Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.