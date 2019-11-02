Türkiye'den Mali'ye başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin kuzeydoğusunda bir askeri karakola yönelik düzenlenen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve dost Mali hükümeti ile kardeş Mali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi.

Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMA) açıklamasında, teröristlerin Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına dün saldırı düzenlediği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Yaya Sangare, yaptığı açıklamada, bölgede sevk edilen takviye ekiplerin, askeri noktada 1 sivil ve 53 askerin cesedine ulaştığını ifade etti.

Saldırıda 10 kişinin de yaralandığını, büyük miktarda askeri mühimmatın zarar gördüğünü aktaran Sangare, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.

HÜKÜMETTEN HALKA BİRLİK ÇAĞRISI

Mali hükümeti, halkı birlik ve beraberliği sağlamada yoğun gayret göstermeye davet etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.