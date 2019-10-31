Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Geçen yılki kur saldırısının ardından alınan önlemler Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı Ekim ayında ekonomiye güveni 15 ayın zirvesine taşıdı. Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de, hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ile uyguladığı politikalar sonucunda, bir önceki aya göre yüzde 4.5 artarak 89.8 ile 2018 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinin tümünde sağlanan iyileşme ile birlikte piyasalardaki toparlanma güçlü bir şekilde sürüyor. Bu alanda yakaladığımız ivme, değişim ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir büyümenin itici güçlerinden biri olacak" dedi.
Perakende Ticaret Güven Endeksi yüzde 4.8 artışla 102.3 oldu.
İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 8.3 artışla 65.1 oldu.
Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1.6 artışla 90.7 oldu.
Reel Sektör Güven Endeksi Ekim ayında yüzde 4.5 artışla 104.2 oldu.
Perakende Ticaret Güven Endeksi yüzde 4.8 artışla 102.3 oldu.
İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 8.3 artışla 65.1 oldu.
Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1.6 artışla 90.7 oldu.
Reel Sektör Güven Endeksi Ekim ayında yüzde 4.5 artışla 104.2 oldu.
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