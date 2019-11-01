Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretimle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, İVME Finansman Paketi'ne ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni büyüme modeli çerçevesinde katma değerli üretim ve yerli makine alımının İVME Finansman Paketi ile desteklendiğini hatırlattı.

Bakan Albayrak, "Paket kapsamında reel sektörümüze tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24,5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5'lik büyüme hedefimize üretimle ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.





"KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME" VURGUSU

Albayrak, paylaşımında, sanayi ve sera alanlarında kullandırılan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin infografiğe de yer verdi.

"Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, ihracat ve katma değerli ürün üretimi ile yerli makine alımını destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor." ifadesinin kullanıldığı infografiğe göre, 30 Eylül'de 9,5 milyar lira düzeyinde bulunan tahsis edilen kredi limiti, 31 Ekim itibarıyla yüzde 130 artışla 21,9 milyar liraya yükseldi.

30 Eylül'de 3,3 milyar lira olan kredi kullandırım tutarı da 31 Ekim itibarıyla yüzde 187 artışla 9,45 milyar lirayı buldu.

Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile üreticilere sağlanan kredi tutarı 2,55 milyar lira oldu. Ham madde sanayisinde 3 bin 106 firmaya 14 milyar lira kredi tahsis edildi. 2 bin 544 firma 5 milyar lira kredi kullandı.

Makine imalat sanayisinde de 2 bin 371 firmaya 6,3 milyar lira kredi sağlandı, 2 bin 413 firmaya 3 milyar lira kredi kullandırıldı.

Böylece, "İVME Finansman Genel" ve "İVME Sera" olarak açıklanan destekler kapsamında ekim ayında toplam 24,5 milyar liralık kredi kullandırılmış oldu.



